foto Ansa

18:39

- Durante una lite in casa ha accoltellato il figlio con sette fendenti. E' accaduto questo pomeriggio nel quartiere genovese di Oregina. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo, un 62enne, ha ferito il figlio di 30 anni al collo, all'addome e alle gambe. Trasporto al pronto soccorso e sottoposto a intervento chirurgico, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Arrestato il padre per tentato omicidio. Non chiari i motivi della lite.