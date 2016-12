foto Tgcom24

- Allerta meteo su alcune regioni per la nuova perturbazione che sta colpendo in queste ore buona parte del Paese. Domani si prevedono violente mareggiate sulla costa nord della Toscana e vento forte. In arrivo precipitazioni abbondanti fino alle 12 di domani. La Protezione civile ha emesso inoltre un avviso di criticità idrogeologica moderata per la Campania, dove si attende un peggioramento nelle prossime ore. Evacuate 50 persone nello Spezzino.