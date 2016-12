foto Ansa 11:16 - Ha chiamato l'ambulanza. Ha provato, senza riuscirci, a rianimare il filippino di 34 anni ucciso a Milano da tre connazionali all'uscita di una sala Bingo. Marzio Ferrario, 25 anni, è uno studente e consigliere di zona. Venerdì notte passava dal luogo dell'aggressione, tra viale Marche e viale Zara. "Mi sono chinato su quel corpo, su quel volto - racconta - loro tre si erano fermati". "Non si erano fermati. Non distinguevo nulla". - Ha chiamato l'ambulanza. Ha provato, senza riuscirci, a rianimare il filippino di 34 anni ucciso a Milano da tre connazionali all'uscita di una sala Bingo. Marzio Ferrario, 25 anni, è uno studente e consigliere di zona. Venerdì notte passava dal luogo dell'aggressione, tra viale Marche e viale Zara. "Mi sono chinato su quel corpo, su quel volto - racconta - loro tre si erano fermati". "Non si erano fermati. Non distinguevo nulla".

Marzi Ferrario è anche amministratore di una società di investigazioni private. E a chi gli chiede perché invece di riprendere non è intervenuto risponde: "So per esperienza che è fondamentale avere una prova, e le mie riprese lo sono tant'è che sono state acquisite dai carabinieri e utilizzare per arrestare i tre. Se avessi smesso di filmare... non so... e comunque io mi sono avvicinato, ho chiamato l'ambulanza e i carabinieri. Ho cercato di aiutarlo".