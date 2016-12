foto Ansa

23:06

- I militari della Guardia Costiera e della Marina militare intervenuti per soccorrere i naufraghi di un gommone al largo delle coste libiche hanno tratto in salvo 64 immigrati che sono ora a bordo delle unità italiane. Altre persone sono tuttora in mare. "Si teme possano esserci delle vittime", ha detto uno dei soccorritori.