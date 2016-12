foto Da video 13:44 - Un gommone con molti immigrati a bordo è naufragato al largo delle coste libiche. A dare l'allarme è stata una telefonata che ha permesso a un aereo delle autorità maltesi di individuare la zona e di dare il via ai soccorsi. Sul posto due motovedette della Guardia Costiera e una nave della marina militare che hanno tratto in salvo 70 persone. Nella notte sono stati recuperati dieci cadaveri. Si teme che altri immigrati siano dispersi in mare. - Un gommone con molti immigrati a bordo è naufragato al largo delle coste libiche. A dare l'allarme è stata una telefonata che ha permesso a un aereo delle autorità maltesi di individuare la zona e di dare il via ai soccorsi. Sul posto due motovedette della Guardia Costiera e una nave della marina militare che hanno tratto in salvo 70 persone. Nella notte sono stati recuperati dieci cadaveri. Si teme che altri immigrati siano dispersi in mare.

Tre cadaveri, tutti di donne, erano stati recuperati nella notte, altri sette nella mattinata. Tra questi, quattro sono di donne e tre di uomini. Le ricerche della Guardia Costiera e della Marina Militare continuano nel tratto di mare del naufragio, non lontano dalle coste libiche.



"Si teme possano esserci altre vittime", hanno detto i soccorritori. A preoccupare sono la dinamica del naufragio e le tante ore trascorse in acqua dagli immigrati. La segnalazione è giunta sabato mattina alla capitaneria di porto di Palermo. Un aereo di Malta ha localizzato alle 16.30 il gommone raggiunto in serata dai natanti italiani. Il numero dei profughi che erano diretti in Italia è imprecisato.



Italia lodata dalle Nazioni Unite

"Cordoglio per le tre vittime" e "apprezzamento per l'intervento delle unità navali militari italiane" che hanno salvato 70 extracomunitari sono espressi da Laura Boldrini, portavoce dell'Alto commissariato della Nazioni unite per i rifugiati, sulla tragedia dell'immigrazione avvenuta a 35 miglia dalle coste libiche."L'intervento dell'Italia - aggiunge la portavoce dell'Unhcr - è stato di straordinario valore: senza questo intervento altre 70 persone sarebbero morte".