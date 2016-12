foto Ap/Lapresse Correlati Tutto sul naufragio della Concordia

13:45

- Il naufragio della nave da crociera Costa Concordia non è ancora all'ultimo capitolo. Uno sversamento di idrocarburi, da una falla lato sinistro del natante si è verificato nella tarda mattinata di ieri nelle acque dell'isola del Giglio. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso che hanno circoscritto la fuoriuscita. Sono in corso accertamenti sia sulle cause della perdita, sia sulla sostanza. La situazione per ora è sotto controllo.