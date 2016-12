Caso Yara, nuove indagini al centro sportivo: saranno prelevati altri 1.400 campioni di dna

- Ancora una volta l'unica strada possibile per risolvere il caso di Yara Gambirasio sembra essere quella del prelievo e del confronto dei campioni di Dna. Da oggi al 26 febbraio del prossimo anno, due giorni prima della scadenza dei termini per le indagini, dovranno esserne raccolti altri 1.400 campioni. Settanta alla settimana, ricavati da tamponi di saliva.

Queste le scadenze, rigidissime, che si sono imposti gli inquirenti per cercare di mettere un punto a un'indagine che fino ad ora ha portato a ben poche certezze. Le attenzioni degli inquirenti torneranno a concentrarsi sul centro sportivo di Brembata,da cui la giovane sparì il 26 novembre di due anni fa come è stato spiegato ieri sera nel corso della trasmissione Quarto Grado in onda su Rete 4.

Saranno 700 i campioni raccolti da iscritti al centro sportivo, frequentatori dei corsi, persone che quel giorno hanno gravitato attorno alla palestra ma anche tra la cerchia delle sue conoscenze della ragazza. Altri 500 test saranno fatti su donne, per cercare la madre dell'assassino di cui gli inquirenti sono certi di aver individuato il padre.