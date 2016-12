Se la crisi colpisce anche da morti: in aumento le cremazioni per risparmiare sui loculi

Una scelta, quella della cremazione dei defunti, sulla quale il nuovo Rito delle esequie, predisposto dalla Cei e in vigore da oggi, detta nuove 'regole', a partire dal divieto di disperdere o conservare in casa le ceneri, che dovranno essere deposte in un'urna al cimitero. "Il ricorso alla cremazione - spiega Carmelo Pezzino, direttore della rivista 'Oltre magazine' - sta registrando in Italia un incremento costante, anche se con differenze abissali fra il Nord e il Sud del Paese".

Quanto alle motivazioni di coloro che la scelgono "se qualche anno fa avrei messo ai primi posti ragioni religiose e ideologiche - dice - oggi, in tempo di crisi, prevalgono quelle economiche". I dati parlano chiaro: si e' passati da circa 3.600 cremazioni nel 1987 a circa 30mila del 2000, per arrivare a 60mila nel 2007, con un'incidenza del 10% circa sul totale delle sepolture, fino alle 84.783 mila del 2011, pari a oltre il 14%.

Con previsioni - da parte degli addetti ai lavori - che oscillano fra il 25% e il 35%, che in cifre si traduce in un probabile numero di cremazioni nel 2050 prossimo alle 178mila