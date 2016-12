foto Ansa

11:00

- E' stata una notte critica in alcune zone di Fiumicino a causa della pioggia e del forte vento, ma soprattutto per l'acqua del mare che ha inondato alcune abitazioni raggiungendo il metro e mezzo d'altezza. La mareggiata, che ha sferzato tutto il litorale, ha reso necessario, nella serata di ieri, l'allontanamento, per motivi di sicurezza, di otto famiglie, circa 25 persone in tutto, dalle abitazioni alla foce del Tevere.