Meteo, tregua del maltempo per il Ponte

La situazione in Europa 10:47 - Italia in ostaggio del maltempo ancora per poche ore. Mentre si contano i danni della perturbazione, che con le sue forti piogge ha causato frane e smottamenti, le condizioni meteo migliorano e il fronte perturbato scivola verso i Balcani. Nelle prossime ore avremo ancora qualche pioggia a Nordest e nelle regioni tirreniche. Domani giornata di tregua, sabato tempo discreto, peggioramento su Liguria, zone alpine e prealpine di Nordovest. - Italia in ostaggio del maltempo ancora per poche ore. Mentre si contano i danni della perturbazione, che con le sue forti piogge ha causato frane e smottamenti, le condizioni meteo migliorano e il fronte perturbato scivola verso i Balcani. Nelle prossime ore avremo ancora qualche pioggia a Nordest e nelle regioni tirreniche. Domani giornata di tregua, sabato tempo discreto, peggioramento su Liguria, zone alpine e prealpine di Nordovest.

Oggi qualche timida schiarita all'estremo Nordovest e tempo in prevalenza bello anche in Sicilia. Nuvole invece sul resto d'Italia con piogge sparse, comunque in graduale esaurimento, su Alta Lombardia, Triveneto, regioni tirreniche, zone interne del Centro e Salento. Qualche nevicata sulle Alpi ma solo oltre di 1500 metri, in Valle d'Aosta anche a 1.100 metri.



Temperature in aumento

Temperature massime quasi ovunque in rialzo e al di sopra delle medie stagionali, con punte fino a 23-24. I valori saranno particolarmente elevati su Puglia e settori ionici di Calabria e Sicilia. Si toccheranno i 25 gradi a Crotone, 23 gradi a Brindisi, 24 gradi a Catania e Messina.



Venti e mare mosso

Ventoso al Centrosud per tiepidi venti occidentali. In particolare il Libeccio soffierà con raffiche fino a 50 km-h su Liguria e alto Adriatico. Vento forte anche tra Molise e Campania, con raffiche fino a 70km-h. Mari ancora da mossi a agitati. Venerdì nuvoloso su Triveneto, Sud e Isole, con qualche pioggia su Friuli, Venezia Giulia, Calabria e Sardegna. Nelle altre regioni prevalenza di tempo bello anche se con qualche temporaneo rannuvolamento. Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero rialzo, in generale miti per la stagione.



Allerta nelle zone critiche

Le piogge perderanno di intensità anche nelle regioni più a rischio come Liguria, Toscana e Lazio e tenderanno ad esaurirsi. L’allerta meteo in Liguria, Toscana e Emilia durerà fino a domani per il rischio di frane e mareggiate. Situazione critica in Veneto. Acqua alta a Venezia, allagamenti a Padova, alta marea anche a Chioggia con punte di 162 cm.



Il tempo durante il Ponte

Il Ponte di Ognissanti sarà caratterizzato da una situazione inizialmente tranquilla, in vista di un nuovo peggioramento determinato dalla perturbazione n.1 di novembre che, da domenica 4, porterà piogge in tutto il Centronord. In particolare: venerdì sarà la giornata migliore del Ponte con bel tempo ovunque. Sabato tempo discreto in gran parte dell'Italia, progressivo peggioramento al Nordovest e nelle zone alpine, con piogge tra sera e notte. Domenica la perturbazione numero 1 di novembre porterà piogge e rovesci in tutto il Centronord.