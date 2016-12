foto Ansa

09:34

- Continuano a essere interrotti i collegamenti tra Napoli e le isole del Golfo. A causa del mare forza 5 e del vento (con raffiche di venti nodi) stop sia per gli aliscafi che per i traghetti. I vigili del fuoco nel corso della notte hanno inoltre ricevuto oltre 100 richieste di intervento per la caduta di alberi e di cornicioni in strada.