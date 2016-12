Halloween, cede balaustra durante una festa in un castello: 10 giovani feriti

foto LaPresse 08:25 - Almeno dieci giovani sono rimasti feriti nel crollo della balaustra di una scala all'interno di un antico castello sulle colline fiorentine, dove era in corso una festa per Halloween. E' accaduto la notte scorsa in località Castel di Poggio a Vincigliata, nel territorio comunale di Fiesole. Secondo le prime informazioni alla festa partecipavano circa duemila persone. Nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. - Almeno dieci giovani sono rimasti feriti nel crollo della balaustra di una scala all'interno di un antico castello sulle colline fiorentine, dove era in corso una festa per Halloween. E' accaduto la notte scorsa in località Castel di Poggio a Vincigliata, nel territorio comunale di Fiesole. Secondo le prime informazioni alla festa partecipavano circa duemila persone. Nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.

L'allarme è stato dopo poco dopo l'una e sul posto sono giunte diverse ambulanze con i sanitari del 118 oltre a vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi. Tutti i feriti sono stati portati negli ospedali fiorentini in codice giallo, molti con contusioni e trauma cranico ma nessuno in gravi condizioni.



Non sono ancora chiari i motivi del crollo della balaustra, forse sotto la pressione delle tante persone che si trovavano sulla scalinata in pietra del castello, ma secondo quanto appreso i giovani coinvolti nel crollo sono caduti da due-tre metri di altezza.