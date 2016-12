Tempesta di Halloween, notte di nubifragi: 80enne muore annegata a Gaeta

foto Ansa Correlati Allarme acqua alta a Venezia

19:17 - Forte maltempo nella notte, con nubifragi su Triveneto, Emilia, basso Lazio, Campania, Calabria Ionica e Salento. Alcune persone sono state sgomberate dalle proprie abitazioni a Pontecorvo, nel Frusinate, in seguito al nubifragio che si è abbattuto sulla bassa Ciociaria, dove un torrente è straripato creando l'allagamento della zona circostante. Evacuazioni anche nello Spezzino.

Il maltempo fa una vittima a Gaeta, dove un'80enne è morta annegata dopo essere rimasta intrappolata nella propria abitazione invasa dall'acqua. L'anziana viveva con il marito che è riuscito a mettersi in salvo.



Notte critica a Fiumicino, evacuate 25 persone

E' stata una notte critica in alcune zone di Fiumicino a causa della pioggia e del forte vento, ma soprattutto per l'acqua del mare che ha inondato alcune abitazioni raggiungendo il metro e mezzo d'altezza. La mareggiata, che ha sferzato tutto il litorale, ha reso necessario, nella serata di ieri, l'allontanamento, per motivi di sicurezza, di otto famiglie, circa 25 persone in tutto, dalle abitazioni alla foce del Tevere.



Allarme acqua alta a Venezia

Nella notte l'acqua alta a Venezia ha toccato il metro e 40 centimetri sul medio mare. Con 140 centimetri è stato sommerso circa il 58% del suolo cittadino: in Piazza San Marco, punto più basso di Venezia, ci sono circa 60 centimetri d'acqua. Molti gli scantinati, i negozi ed i primi piani allagati. Un'acqua alta come questa, definita eccezionale e classificata con "codide rosso", non si verificava dalla vigilia di Natale del 2010.



Napoli, vento forte: oltre 100 interventi nella notte

Oltre 100 interventi nella notte, per i vigili del fuoco tra Napoli e provincia. E' soprattutto il forte vento a determinare disagi e a causare, in particolare, la caduta di alberi in strada e di cornicioni. Tredici, al momento, le squadre in strada e, secondo quanto conferma la centrale operativa, solo danni ma nessun ferito per le numerose cadute di alberi che si sono verificate nella zona ospedaliera di Napoli, ma anche a Pianura, a Monteruscello. E' in particolare la provincia la zona dove si è registrato il più alto numero di interventi, come a Castellammare di Stabia, Pozzuoli e Torre del Greco.



Salerno, dieci famiglie evacuate

I forti temporali della notte hanno causato diversi allagamenti nella zona dell'Agro Sarnese-Nocerino a Nord del capoluogo. Dieci famiglie sono state costrette precauzionalmente ad abbandonare le proprie abitazioni a Nocera Inferiore. Altre evacuazioni sono state messe in atto a Sant'Egidio del Monte Albino e a San Marzano sul Sarno per gli allagamenti registrati soprattutto nei vani terranei. In via Vasca a Nocera Inferiore il torrente Solofrana, affluente del fiume Sarno, ha rotto gli argini.



Ancora interrotti i collegamenti tra Napoli e le isole del Golfo

Nessun collegamento, al momento, tra Napoli e le isole del Golfo. A causa del mare, forza 5, e del vento, raffiche di venti nodi, stop sia per gli aliscafi che per i traghetti. Secondo quanto conferma la Capitaneria di Porto, l'unica tratta che è stata assicurata è quella da Ischia per Napoli con una nave-traghetto. Si prevede, visto che il vento si sta attenuando, che in tarda mattinata possano essere ripristinati almeno i collegamenti con i traghetti, non con i mezzi veloci.



Allerta frane in Liguria

Prorogato fino a tutto oggi l'allerta per piogge e frane in Liguria. Lo comunica la Protezione civile che ha disposto la proroga per il persistere delle piogge. La nuova disposizione si è resa necessaria per scongiurare il pericolo frane a seguito della saturazione dei versanti.



Cinquanta evacuati nello Spezino

Una cinquantina di persone sono state evacuate a Borghetto Vara, uno dei borghi colpiti più dello Spezzino dall'alluvione del 25 ottobre, in seguito all'Allerta 1 proclamata dalla Protezione Civile.



Toscana, allerta meteo prolungata fino al 2 novembre

E' stata prolungata fino al 2 novembre l'allerta meteo in Toscana emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. La decisione è stata assunta per i rischi conseguenti alle mareggiate attese sul litorale centrosettentrionale (Foce dell'Arno, Cornia, Isole dell'Arcipelago e Versilia) della nostra regione.



Emilia, allerta della Protezione civile per le forti piogge

La Protezione civile ha diramato un'allerta per l'attivazione della fase di attenzione in Emilia. Sono infatti previste precipitazioni diffuse sul territorio regionale, in particolare nel territorio occidentale. Nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, si prevedono quantitativi areali di pioggia stimati in circa 45 mm sui rilievi e di 30-35 mm sulle pianure, per la durata dell'evento di pioggia.



A San Benedetto frangiflutti sradicati dalla forza del mare

Fortissimi venti di burrasca hanno investito nelle ultime ore la costa meridionale delle Marche, e in particolare il tratto di mare antistante San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, provocando mareggiate e notevoli danni nella zona del molo sud del porto, lungo la pista ciclabile e in via delle Tamerici che sono state chiuse al transito dalla Polizia Municipale. In più punti la forza del mare ha sollevato i blocchi di travertino delle scogliere.