foto Facebook

05:56

- Nella notte l'acqua alta a Venezia ha toccato il metro e 40 centimetri sul medio mare. Con 140 centimetri è stato sommerso circa il 58% del suolo cittadino: in Piazza San Marco, punto più basso di Venezia, ci sono circa 60 centimetri d'acqua. Molti gli scantinati, i negozi ed i primi piani allagati. Un'acqua alta come questa, definita eccezionale e classificata con "codide rosso", non si verificava dalla vigilia di Natale del 2010.