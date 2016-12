foto Ansa 19:05 - "Meredith è sempre nei nostri pensieri, è nella vita di tutti i giorni": Stephanie Kercher ricorda così la sorella alla vigilia del quinto anniversario dell'omicidio. Lo fa in un messaggio inviato ai legali della famiglia, gli avvocati Francesco Maresca e Serena Perna. "Domani noi familiari - spiega Stephanie - andremo al cimitero insieme agli amici che hanno condiviso i ricordi felici". - "Meredith è sempre nei nostri pensieri, è nella vita di tutti i giorni": Stephanie Kercher ricorda così la sorella alla vigilia del quinto anniversario dell'omicidio. Lo fa in un messaggio inviato ai legali della famiglia, gli avvocati Francesco Maresca e Serena Perna. "Domani noi familiari - spiega Stephanie - andremo al cimitero insieme agli amici che hanno condiviso i ricordi felici".

La sorella di Mez ha annuncito, tra l'altro, che "entro due settimane sarà costituito il fondo Meredith Kercher, dopo tante richieste da parte degli amici e della gente", che si è appassionata al caso. "Speriamo che in futuro - ha aggunto - possa servire anche per aiutare chi si trova in situazioni analoghe alla nostra". "Grazie a tutti per avere ricordato la nostra bella Mez", ha concluso Stephanie Kercher.



"Una figura che porteremo sempre con noi", hanno spiegato gli avvocati Maresca e Perna che da cinque anni assistono la famiglia Kercher come parte civile. "Siamo contenti - hanno continuato - delle tante iniziative di Comune e Università, per ricordare una ragazza solare e piena di vita".



Sul piano processuale i legali credono in una "valutazione serena e approfondita" da parte della Cassazione (nel marzo 2013) della sentenza d'appello che ha assolto Raffaele Sollecito e Amanda Knox dall'accusa di essere coinvolti nel delitto (per il quale sta scontando 16 anni Rudy Guede, condannato in via definitiva). "I giudici - hanno affermato infine i legali - hanno tutti gli elementi per rivedere e annullare quella decisione".



IL VESCOVO DI PERUGIA: "IL RICORDO DI QUEL TRAGICO GIORNO NON MUORE"

"Anche se il tempo scorre inesorabilmente veloce e tende a seppellire nell'oblio i fatti dolorosi della vita, i cinque anni trascorsi da quella tragica notte in cui avvenne il delitto non possono essere sufficienti per dimenticare la tragica fine della studentessa inglese": l'arcivescovo di Perugia Gualtiero Bassetti ricorda "la tragica morte di Meredith Kercher che nella coscienza della nostra comunità ecclesiale e cittadina, rimane una ferita che non si rimargina".



"Era una giovane donna - sottolinea il presule -, giunta con fiducia e spensierata gioia dall'Inghilterra per motivi di studio nella nostra città e qui ha trovato la morte. Questo ricordo doloroso sarà presente nella mia preghiera nel giorno della Commemorazione dei defunti. Invito i fedeli ad unirsi alla preghiera a Dio per la pace e la beatitudine eterna di Meredith - conclude mons. Bassetti - e per ottenere benedizioni e grazie su tutta la gioventù italiana e straniera presente nella nostra città".