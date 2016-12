Inchiesta G8, condannati Balducci e De Santis

foto Ansa 17:01 - Condannato l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Angelo Balducci, a 3 anni e 8 mesi di reclusione per corruzione nell'ambito del processo sull'appalto per la scuola Marescialli di Firenze. I giudici di primo grado hanno condannato alla stessa pena l'ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana, Fabio De Santis. 2 anni e 8 mesi invece a Francesco Maria De Vito Piscicelli, e 2 anni a Flavio Fusi, entrambi imprenditori. - Condannato l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Angelo Balducci, a 3 anni e 8 mesi di reclusione per corruzione nell'ambito del processo sull'appalto per la scuola Marescialli di Firenze. I giudici di primo grado hanno condannato alla stessa pena l'ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana, Fabio De Santis. 2 anni e 8 mesi invece a Francesco Maria De Vito Piscicelli, e 2 anni a Flavio Fusi, entrambi imprenditori.

Per Fusi la pena è stata sospesa. Il tribunale ha inoltre stabilito per Balducci e De Santis l'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. La "cricca" era accusata di concorso in corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ambito del processo sulle presunte irregolarità nell'appalto della scuola Marescialli di Firenze. Erano quattro i fatti al centro del procedimento romano avvenuti tra il febbraio 2008 e la primavera del 2009 tra Firenze e Roma.