Meteo, tornano la pioggia e venti forti

Oggi il maltempo inizierà a colpire il Paese a partire dal Nordovest, versante tirrenico e Sicilia. Piogge e rovesci si estenderanno a tutte le regioni entro il pomeriggio e saranno anche forti su Liguria, regioni tirreniche, Sicilia, Calabria, Salento, vento e Friuli Venezia Giulia. Nelle regioni citate in qualche caso si tratterà di temporali, con il rischio di locali nubifragi e flash flood (alluvioni lampo). Forte pioggia nel pomeriggio anche a Roma.

Dopo una breve tregua tornano le piogge e i venti forti a causa del passaggio della perturbazione n.7 di ottobre, la cosiddetta "tempesta di Halloween", che oggi attraverserà velocemente tutta l'Italia causando di nuovo condizioni critiche in molte zone, soprattutto su Liguria, alto Adriatico, Isole, versanti tirrenici e ionici, dove le precipitazioni saranno abbondanti.



Nel frattempo le temperature tenderanno ad aumentare grazie ai venti di Scirocco i quali, tuttavia, favoriranno anche eccezionali livelli di marea nella laguna veneta. Successivamente, il ponte di Ognissanti inizierà con un miglioramento del tempo, ma poi una nuova perturbazione arriverà al Nord sabato e domenica investirà gran parte dell’Italia.



Nave intorno ai mille metri

Neve sulle Alpi, a quote intorno ai 1000 metri su quelle occidentali, altrove a quote più elevate.



Temperature in alzo, punte di 25 gradi al Sud

Temperature in rialzo, ad eccezione delle massime che saranno in calo al Nordovest e Toscana. Valori pomeridiani fino a 20-25 gradi al Sud grazie allo Scirocco. Le zone più ventose saranno le Isole, la Liguria, le coste del Lazio, il Salento. Mareggiate sono possibili sui tratti esposti, in particolare sulle regioni Ioniche.



Alta marea a Venezia

I venti di Scirocco favoriranno anche eccezionali livelli di marea nella laguna veneta. l’Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree ha avvisato della possibilità del verificarsi di un evento di marea eccezionale (uguale o superiore a cm 140 - codice rosso) per le ore 23.45 di mercoledì 31 ottobre. L’evento si verificherà di sera/notte, e durerà al massimo 4 ore creando problemi solo dalle 21 all’1 di notte.



Allerta meteo in Campania, rischio frane in Liguria

Alla luce delle previsioni la Protezione Civile della Campania ha emanato un nuovo avviso di criticità idrogeologica moderata. In Liguria la Protezione Civile regionale ha lanciato l’allerta 1 per il rischio di frane dalle 8 fino alle 24.



Giovedì avremo ancora qualche pioggia sul Friuli Venezia Giulia e pioviggini residue nelle zone interne di Levante ligure, Toscana, Umbria e Lazio e sul basso Tirreno. In giornata schiarite a tratti anche ampie al Nordovest, medio e basso Adriatico, settori ionici e Sicilia meridionale. Temperature in aumento ovunque, sia le minime che le massime. Ventoso per venti occidentali.



Ponte di Ognissanti, tempo discreto fino a sabato, poi peggiora al Nord

Il ponte di Ognissanti sarà caratterizzato da una situazione almeno inizialmente tranquilla, in vista di un nuovo peggioramento determinato dalla perturbazione n.1 di novembre che, dalla seconda parte di sabato 3 arriverà al Nord per poi estendersi domenica al resto del Paese. Domenica 4 poi investirà tutto il Centronord, la Sardegna e l’ovest della Sicilia, con piogge al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Tra la sera di domenica 4 e lunedì 5 attraverserà anche il Sud, ma con fenomeni più modesti e concentrati su basso Tirreno e Puglia. Lunedì 5 il grosso della perturbazione sarà già andato, ma potrebbe esserci una residua instabilità nei settori orientali e sul basso Tirreno.