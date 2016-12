Pavia, esplosione in casa: morti due anziani

foto LaPresse

- Una coppia di pensionati è morta questa mattina, poco prima di mezzogiorno, a Voghera (Pavia) in seguito a un'esplosione, ancora non è chiaro se di una caldaia o di una bombola di gas. La tragedia si è consumata in una villetta a due piani alla periferia della città. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i medici del 118 ma per i due pensionati non c'è stato nulla da fare.