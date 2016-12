foto Meteo.it Correlati Mercoledì neve sulle Alpi

La perturbazione numero 7 di ottobre, in arrivo dalla Spagna, porrta un nuovo deciso peggioramento, con forti piogge, soprattutto al Nord e regioni tirreniche, nevicate sulle Alpi e venti molto intensi. La "tempesta di Halloween", come è stata chiamata, durerà almeno 18 ore ed interesserà in particolare otto regioni: Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Veneto, Friuli e Puglia. Attesa l'acqua alta a Venezia fino a 140 centimetri.

PERTURBAZIONE NUMERO 7: VELOCE MA MOLTO INTESA

Oggi 31 ottobre arriva una nuova, intensa perturbazione atlantica che ora si trova Spagna, ribattezzata da alcune agenzie tempesta di Halloween, con piogge che potranno essere di nuovo molto forti interessando tutto il Paese. A fine giornata pioverà in tutta Italia. Il peggioramento inizierà dai settori ovest della Penisola e rapidamente di estenderà al resto del Paese. Le prime regioni ad essere colpite quindi saranno Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna. Porterà nevicate abbondanti sulle Alpi fino a 900-1200 metri. Sono previste piogge insistenti: le zone più colpite saranno Lazio meridionale, Campania, regioni ioniche, Liguria e Triveneto. In queste zone sono previsti accumuli sui 50 mm e punte anche di 80/100 mm. Il passaggio di questa nuova perturbazione sarà veloce con un miglioramento sui settori occidentali già da giovedì. Inoltre soffieranno venti di nuovo forti su tutti i mari che tenderanno ad intensificarsi nel corso della giornata. Le zone più ventose saranno le Isole, la Liguria, le coste del Lazio, il Salento. Sono previste raffiche superiori a 60 Km/h.



NOTTE DI HALLOWEEN

La notte delle streghe e dei fantasmi dovrà fare i conti con la perturbazione numero 7 che porterà ancora piogge insistenti soprattutto in Lombardia, sul Nordest, residue al Centro e al Sud (soprattutto zone ioniche).



PONTE DI OGNISSANTI: TEMPO DISCRETO FINO A SABATO

Per il ponte di inizio novembre il tempo dovrebbe mantenersi, almeno inizialmente, abbastanza buono in tutta Italia e più nuvoloso al Nord con temperature normali per la stagione e solo un po' di vento. Una nuova perturbazione, la n. 1 di novembre, potrebbe raggiungere il Nordovest, la Toscana e la Sardegna nella seconda parte di sabato 3, con piogge già dalla sera. Domenica 4 poi investirà tutto il Centronord, la Sardegna e l’ovest della Sicilia, con piogge al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Tra la sera di domenica 4 e lunedì 5 attraverserà anche il Sud, ma con fenomeni più modesti e concentrati su basso Tirreno e Puglia. Lunedì 5 il grosso della perturbazione sarà già andato, ma potrebbe esserci una residua instabilità nei settori orientali e sul basso Tirreno.



PROSSIMO WEEKEND: PROBABILE RITORNO DELL’ESTATE AL SUD E SICILIA

Al suo seguito giungerà aria fredda nord atlantica, con temperature in calo ovunque soprattutto tra il 6 e l’8 (al Nord già il 5). Questa perturbazione è preceduta da aria calda sub-tropicale che farà impennare le temperature nel weekend al Centrosud: in particolare domenica sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia punte anche sopra i 25 gradi, complici i forti venti di Libeccio.



MERCOLEDI’ POSSIBILE MAREA ECCEZIONALE A VENEZIA: CODICE ROSSO

l’Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree ha avvisato della possibilità del verificarsi di un evento di marea eccezionale (uguale o superiore a cm 140 - codice rosso) per le ore 23.45 di mercoledì 31 ottobre. L’evento si verificherà di sera/notte, e durerà al massimo 4 ore creando problemi solo dalle 21 all’1 di notte.