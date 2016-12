foto LaPresse

19:31

- La Cgil ha dichiarato quattro ore di sciopero generale per il prossimo 14 novembre. Lo ha deciso la segreteria del sindacato. Lo sciopero rientra nell'ambito della giornata di mobilitazione indetta dal sindacato europeo (Ces) "per il lavoro e la solidarietà contro l'austerità" ma, spiega la Cgil, "al centro di questa giornata rientra anche l'obiettivo di cambiare la legge di stabilità come il complesso delle politiche del governo".