Il ministro Clini a Tgcom24: "Annullare la sentenza sulla Commissione Grandi Rischi

"Mi auguro che la sentenza de L'Aquila venga annullata in secondo grado perché è impossibile fare previsioni puntuali e precise sui terremoti e non è giusto chiederlo agli scienziati". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Corrado Clini a TgCom24, riferendosi alla condanna dei membri della Commissione Grandi Rischi, accusati di non aver adeguatamente allertato la popolazione dopo lo sciame sismico che ha preceduto il terremoto del 6 aprile 2009.

"Dobbiamo assolutamente proteggere chi lavora su materie molto incerte come scienziati e tecnici - ha aggiunto Clini - e non credo che sia assolutamente giusto chiedere loro di fare previsioni affidabili sui terremoti.



Possono basarsi su serie storiche e caratteristiche dei suoli, ma previsioni al centimetro sono impossibili. E' importante che gli organismi tecnici possano lavorare con serenità. Spetta alle istituzioni e alle politica prendere le decisioni, che non possono essere scaricate su tecnici".