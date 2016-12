Maltempo, primo assaggio di inverno: in arrivo la neve e bruschi cali delle temperature

foto Da video Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

Primo assaggio di inverno con l'arrivo della neve in varie zone d'Italia e un brusco abbassamento delle temperature. La neve è attesa sui rilievi interni e appenninici delle Marche fino a quote di 900 metri. Già imbiancate invece le strade emiliane: spazzaneve in azione dopo la caduta di circa 10 cm di neve al Corno alle Scale e nei pressi di Monghidoro-San Benedetto Val di Sambro, località dell'appennino bolognese.

Prima neve sull'appennino bolognese

Prima neve sull'Appennino Bolognese. La perturbazione delle scorse ore ha portato dieci centimetri al Corno delle Scale e dai cinque ai dieci centimetri sulle montagne attorno a Monghidoro-San Benedetto Val di Sambro. I cantonieri della Provincia sono impegnati nella pulizia delle strade provinciali anche dai rami degli alberi caduti sotto il peso della neve. Spazzaneve al lavoro.



La neve in arrivo anche sulle Marche

In arrivo sulle Marche neve fino a quote di 900 metri sui rilievi interni e appenninici, che porterà ad un brusco calo delle temperature. Lo rende noto un avviso della Protezione civile regionale. Nella giornata di oggi si prevedono pioggie sparse e rovesci soprattutto lungo la fascia costiera, in attenuazione nel pomeriggio. Gli effetti del primo freddo stagionale invece, si faranno sentire in particolare nelle cittadine dell'entroterra collinare, a cominciare da Urbino, Fabriano e Camerino, dove le massime saranno comprese tra i 5 e 7 gradi.



Torna la neve in Abruzzo

Torna la neve in Abruzzo, complice anche il repentino abbassamento delle temperature: a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, sono caduti circa otto centimetri di neve. Toccati i tre gradi sotto lo zero. All'Aquila la temperatura è scesa invece fino a tre gradi, mentre a Pescara la colonnina di mercurio si è fermata a 13 gradi.



Toscana, neve sui passi in provincia di Firenze

Una nevicata intensa ha interessato, dalla nottata fino alle prime ore della mattina, i passi appenninici in provincia di Firenze. In particolare in quello della Consuma, della Raticosa e della Futa. Lo rende noto un comunicato della protezione civile della Provincia di Firenze. Sulla Futa - si legge ancora - la presenza di ramaglie a terra e alberi pericolanti rende la viabilità di difficile percorribilità. Al lavoro personale e mezzi della protezione civile della Provincia di Firenze coadiuvati da squadre del volontariato.



Molise, temperature in picchiata

Temperature a picco e circa 15 centimetri di neve nella stazione sciistica di Campitello Matese (Campobasso): la perturbazione annunciata dagli esperti per questo fine ottobre ha interessato anche il Molise portando la prima neve della stagione sulle cime più alte. Freddo anche nelle zone collinari. In nottata la temperatura minima registrata a Campobasso è stata di tre gradi.



Campania, maltempo: abbattuti alberi e corsi d'acqua esondati

Maltempo con vento forte e pioggia battente, a tratti quasi grandine, per tutta la notte e nella prima mattina in Campania. Diverse le zone in cui si sono registrati allagamenti. Nel salernitano le situazioni più critiche, soprattutto a Olevano sul Tusciano e Agropoli, dove è intervenuta la Protezione civile regionale; le zone in cui sono esondati corsi d'acqua erano però scarsamente abitate e non ci sono state evacuazioni.