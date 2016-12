foto Meteo.it Correlati Mercoledì la neve sulle Alpi

La situazione in Europa 10:47 - Prima di abbandonare l'Italia la perturbazione numero 6 di ottobre porterà ancora un po' di piogge su Medio Adriatico e regioni meridionali, con qualche nevicata sull'Appennino centrale, mentre al Nord tornerà il bel tempo. Domani giornata di tregua, poi mercoledì la perturbazione numero 7 porterà piogge su tutta Italia, anche forti specie al Nord e regioni tirreniche, con nevicate abbondanti sulle Alpi.

Quindi oggi prevalenza di tempo bello al Nord, anche se al mattino il cielo sarà ancora piuttosto nuvoloso su Triveneto, Emilia e Romagna. Ancora molte nuvole sul resto d’Italia con piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Calabria, nord Puglia e Isole; qualche nevicata sull'Appennino centrale oltre 1000 metri.



OGGI TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE IN TUTTO IL PAESE

La massa di aria polare che ha già fatto sentire i suoi effetti ieri in gran parte del Centronord (stamattina valori sottozero in alcune città del Nordovest, -2 ad Aosta, -1 Novara, 0 Brescia), oggi arriverà anche al Sud. Ad esempio Reggio Calabria che ieri ha registrato 26 gradi, oggi ha come temperatura prevista 19 gradi. Brindisi ieri ha raggiunto 25 gradi e per oggi ne sono previsti 18. Messina da 24 gradi passerà a 19 gradi. In più la sensazione di freddo sarà accentuata dai venti che continueranno a insistere forti al Centrosud e Sardegna con raffiche fino a 70/80 Km/h. Agitati di conseguenza il basso Tirreno, il mare di Sardegna e i canali di Sardegna e Sicilia.



Martedì nuvoloso o molto nuvoloso al Nordovest e regioni centrali tirreniche, con qualche debole pioggia su Liguria e Toscana. Nel resto d’Italia alternanza di sole e nuvole, in generale senza piogge. Temperature minime in calo, con qualche gelata al Nord; massime quasi ovunque in leggero aumento.



E' GIA' IN AGGUATO LA PERTURBAZIONE NUMERO 7

Dopo una tregua nella giornata di martedì con piogge per lo più concentrate tra Levante Ligure e alta Toscana e tempo più stabile sul resto del Paese, mercoledì 31 ottobre arriverà una nuova, intensa perturbazione proveniente dal Nord Atlantico, con piogge che potranno essere di nuovo molto forti interessando tutto il Paese. Il peggioramento arriverà dalla seconda parte di mercoledì e il maltempo si sposterà da ovest verso est. Le prime regioni ad essere colpite quindi saranno Sardegna, Nordovest e quelle tirreniche. Porterà nevicate abbondanti sulle Alpi fino a 1000 metri. Sono previste piogge inistenti: le zone più colpite saranno Lazio, Campania, regioni ioniche, Liguria, bassa Lombardia e Triveneto. In queste zone sono previsti accumuli sui 50 mm e punte anche di 80/100 mm. Il passaggio di questa nuova perturbazione dovrebbe essere veloce con un miglioramento sui settori occidentali già da giovedì. Per il ponte il tempo dovrebbe mantenersi abbastanza buono al Centrosud e più nuvoloso al Nord con temperature normali per la stagione.



L'uragano Sandy tra oggi e venerdì porterà oltre 200 mm di pioggia su New Jersey, Delaware, Pennsylvania, Maryland. Si trova ancora in mare aperto e si muove con venti intorno a 120 km/h. Per quanto riguarda New York oltre i venti forti e le piogge, i rischi maggiori arriveranno dall’onda di marea che potrebbe essere alta anche tra i 2/3 metri con il rischio che vengano allagate parti della città.