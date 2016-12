foto LaPresse

- "I cattolici nella vita politica devono essere sempre più coerenti con la propria fede e più formati, perché non basta la buona volontà per il servizio pubblico". E' questo il monito del cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), a conclusione del Sinodo dei vescovi. "I cattolici in politica - ha poi aggiunto - devono essere più numerosi".