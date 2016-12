foto Ansa

14:52

- "Le sentenze non vanno utilizzate nel dibattito politico e tanto meno strumentalizzate a fini politici". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura (Csm), Michele Vietti, commentando la condanna di Silvio Berlusconi nel processo Mediaset. "Fortunatamente - ha aggiunto - viviamo in uno Stato di diritto in cui vige per tutti gli imputati, anche i più noti, la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva".