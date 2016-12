foto Da video

18:55

- "Non si può andare avanti così, bisogna fare qualcosa. Quando non si può contare su giudici imparziali il Paese diventa incivile e barbaro". Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervistato in diretta da "Studio Aperto", in merito alla sentenza di primo grado per la vicenda dei diritti tv Mediaset. Sul suo passo indietro, Berlusconi ha spiegato: "Non vi è alcuna connessione".