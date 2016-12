Meteo, Italia divisa in due dalle temperature

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

La situazione in Europa 10:52 - Temperature in calo oggi in gran parte dell’Italia raggiunta da correnti fredde di origine polare che porteranno la neve fino a bassa quota al Nord. Sarà un'altra giornata molto ventosa e con piogge sulle regioni settentrionali e tirreniche. Domani migliora al Nord mentre le piogge, il vento e il calo delle temperature coinvolgeranno il Centrosud. - Temperature in calo oggi in gran parte dell’Italia raggiunta da correnti fredde di origine polare che porteranno la neve fino a bassa quota al Nord. Sarà un'altra giornata molto ventosa e con piogge sulle regioni settentrionali e tirreniche. Domani migliora al Nord mentre le piogge, il vento e il calo delle temperature coinvolgeranno il Centrosud.

Martedì giornata di tregua in attesa mercoledì della perturbazione nr. 7 di ottobre che porterà condizioni di forte maltempo in tutta Italia.



Neve al Nord

Oggi clima invernale al Nord per via del calo termico e della quota neve che si abbasserà sensibilmente fino ad arrivare al di sotto dei 400-500 metri su Alpi fino al fondovalle e Piemonte occidentale e intorno ai 600-900 metri sull’Appennino ligure ed emiliano; nel resto del Nord e al di sotto di queste quote pioverà.



Risveglio con la neve in Valtellina e a Sondrio, nel comasco, nel varesotto a quote di 200-300 metri. Neve sui colli intorno al Lago d'Orta, ed Aosta. Neve anche in Trentino Alto Adige, dove i fiocchi stanno cadendo sulla A22 del Brennero, a Cavalese e in molte altre località.



Continuano le piogge al Centrosud

Al Centrosud le piogge interesseranno ancora il versante tirrenico, le Isole maggiori e anche la Puglia meridionale ma in maniera meno diffusa e intensa rispetto a ieri; le schiarite saranno invece ampie tra le Marche e la Puglia. Temperature in deciso calo al Nord e sul settore tirrenico della Penisola. Massime sotto i 10 gradi al Nord mentre sul medio-basso Adriatico e sul versante ionico si toccheranno ancora punte oltre i 20 gradi.



Tra Nord e Sud differenze anche di 20 gradi

Oggi differenze termiche estreme tra Nord e Sud, con anche 20°C di differenza tra Val d’Aosta e Sicilia, dove avremo praticamente due stagioni diverse. A Catania potremo arrivare a toccare i 26°C, 24°C a Brindisi, 23°C a Lecce, mentre ad Aosta la massima si attesterà a 3°C, 4°C a Bolzano, 6°C a Torino, Milano 7°C.