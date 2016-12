Politica e 'ndrangheta, ecco le intercettazioni dello scandalo che ha travolto la Lombardia

Perché le voci non sono sconosciute. L'assessore intercettato dagli inquirenti è proprio Zambetti, colui che il boss della 'ndrangheta chiama "carissimo Mimmo". A parlare è Eugenio Costantino, esponente della malavita che più volte tenta di farsi ricevere. Lo stesso che chiederà a Zambetti una raccomandazione per la figlia. "E' tutto a posto", rassicura l'ex assessore. Per la figlia del boss sul tavolo c'è un posto all'Aler, l'Azienda per l'edilizia residenziale pubblica.



C'è poi Vincenzo Giudice, ex presidente del consiglio comunale di Milano, che ringrazia per i voti fatti arrivare alla figlia, la giovane Sara Giudice balzata alle cronache per la sua crociata contro la Minetti. E' sempre il boss Costantino a intrattenere i rapporti telefonici: "Enzo, sei contento?", gli chiede. "Ora vediamo come organizzarci per ringraziare chi ci ha aiutato", risponde Giudice.



Richieste al boss per proteggere la Minetti

Qualcuno pensa bene di rivolgersi alla 'ndrangheta per ragioni di sicurezza. E' il sindaco di Sedriano, Alfredo Celeste, finito in manette, che si rivolge a Costantino per chiedere aiuto in vista della visita nel paese dell'assessore regionale, Nicole Minetti. Il primo cittadino teme contestazioni e si accerta che siano presenti il boss e "qualche amico" per affrontare la situazione e garantire la sicurezza della Minetti. "Non c'è problema, ci siamo", rassicura il boss.