foto LaPresse

22:24

- Un bambino di dieci anni è morto mentre veniva trasportato in ambulanza all'ospedale di Lucca. Il piccolo era stato sottoposto a un intevento chirurgico un mese fa. Nel pomeriggio di giovedì si è reso necessario un ricovero d'urgenza. Ma per il bambino già durante il trasferimento in ospedale non c'è stato nulla da fare. Ancora da accertare le cause del decesso.