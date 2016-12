foto Ansa

08:46

- La Novartis ha "agito con correttezza". Lo afferma in una nota l'azienda sulla vicenda dei vaccini antinfluenzali. "Non appena il problema è stato identificato internamente, il lotto in questione è stato messo in quarantena. La documentazione relativa alle indagini svolte è stata immediatamente condivisa con l’Aifa al termine della valutazione interna. Il lotto di vaccini influenzali in questione non è mai stato rilasciato sul mercato".