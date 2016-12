Ruby a Tgcom24: "Fatemi testimoniare"

"Che succedeva ad Arcore? c'erano ragazze più disinvolte e ragazze meno disinvolte. Io ero nella seconda categoria ma ormai è una cosa di cui non voglio più parlare perché l'ho resettata dalla mia mente e voglio dimenticarla".



La incontriamo su un set fotografico. "Ringrazio Silvian Heach per questa prima esperienza da fotomodella, chiamiamola così".



Sogna la moda, Ruby, ma la priorità oltre a fare la mamma è quella di chiarire al più presto la sua posizione sul caso "bunga bunga".



"Dopo questo casino la mia vita non è più quella di prima, non sono più quella di prima, non ho più l'immagine di prima".



Ha avuto rapporti intimi con l'allora presidente del Consiglio? "Assolutamente no!".

Fabio Marchese Ragona