foto Afp

19:10

- Né Finmeccanica né altre società del gruppo hanno pagato alcun "compenso per intermediazione" per ottenere contratti di fornitura siglati con il governo panamense per circa 180 milioni di euro. Lo precisa Finmeccanica in una nota dopo la misura cautelare disposta dalla Procura di Napoli nei confronti del dirigente Paolo Pozzessere e l'ipotesi di pagamento di tangenti da parte del gruppo.