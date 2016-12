foto LaPresse Correlati Diffamazione, ok al ddl in commissione Senato

Sallusti: "Politici cialtroni" 15:49 - La Corte di Cassazione definisce "legittima" la condanna al carcere del giornalista Alessandro Sallusti per la "spiccata capacità a delinquere dimostrata dai precedenti e dalla gravità della campagna intimidatoria e diffamatoria condotta nei confronti del giudice Cocilovo quando nel 2007 Sallusti dirigeva Libero". E' quanto si legge nelle motivazioni della sentenza che ha condannato il giornalista a 14 mesi di reclusione per diffamazione. - La Corte di Cassazione definisce "legittima" la condanna al carcere del giornalista Alessandro Sallusti per la "spiccata capacità a delinquere dimostrata dai precedenti e dalla gravità della campagna intimidatoria e diffamatoria condotta nei confronti del giudice Cocilovo quando nel 2007 Sallusti dirigeva Libero". E' quanto si legge nelle motivazioni della sentenza che ha condannato il giornalista a 14 mesi di reclusione per diffamazione.

La "mancata concessione delle attenuanti generiche" a favore di Alessandro Sallusti, per la "dimostrata gravità" dei fatti da lui commessi, è "già sufficiente a configurare un'ipotesi eccezionale, legittimante l'inflizione della pena detentiva". Così la Cassazione nel verdetto su Sallusti evidenzia l'eccezionalità della condanna al carcere per i giornalisti.



Nella sentenza 41249, la Suprema Corte spiega perché, lo scorso 26 settembre, ha confermato la condanna a 14 mesi per diffamazione e omesso controllo a carico di Sallusti per due articoli - uno firmato "Dreyfus" - pubblicati il 17 febbraio 2007.



"Gli atti processuali - scrive la Cassazione - danno un quadro di forti tinte negative sulle modalità della plurima condotta trasgressiva" di Sallusti ai danni non solo di Cocilovo ma anche dei genitori adottivi e di una minorenne "sbattuti in prima pagina". E si legge ancora: "In un ordinamento e in una società, che vivono e si sviluppano grazie al confronto delle idee, non può avere alcun riconoscimento l'invocato diritto a mentire, al fine di esercitare la libertà di opinione".



Sallusti: "Io delinquente? Cassazione ne risponderà"

"Non si può giocare con la vita delle persone, il presidente della Cassazione dovrà risponderne anche a mio figlio". Questa la dura replica di Sallusti alle motivazioni della sentenza di condanna. "Non si può dare del delinquente - conclude - a un giornalista che non ha mai subìto altre condanne".



"Ho rinunciato ai servizi sociali"

"Oggi - rivela poi Sallusti - ho depositato la rinuncia all'affidamento ai servizi sociali, quindi la procura se non è vigliacca deve avere il coraggio di venirmi ad arrestare e può farlo anche subito". Il giornalista dal giorno della notifica dell'ordine di carcerazione, dopo la condanna a 14 mesi di reclusione, aveva 30 giorni di tempo per chiedere l'applicazione di una misura alternativa al carcere.