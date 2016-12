foto Ansa

11:15

- "Sono sereno e sono a disposizione dei magistrati". Così Claudio Scajola commenta a Tgcom24 la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati dell'inchiesta sulle forniture Finmeccanica in Brasile. "Nell'ambito delle competenze di ministro dello Sviluppo Economico ho girato il mondo e ho svolto questi compiti alla luce del sole e in incontri ufficiali. Non ho mai avuto incontri privati" ha concluso l'ex ministro.