Anonymous buca il sito della Polizia

foto Dal suo blog ufficiale Correlati Le foto dell'attacco al sito della Polizia 11:28 - Sito della Polizia sotto attacco stanotte quando gli hacktivists di Anonymous lo hanno preso di mira riuscendone a bucare i database. Sul sito italiano dell'organizzazione virale sono stati messi a disposizione alcuni documenti sensibili contenuti negli archivi. Tra questi, un’intero dossier sulle proteste No-Tav risalente all’ultimo mese e schermate del sistema mail interno della polizia con credenziali d’accesso per i sistemi riservati.

- Sito della Polizia sotto attacco stanotte quando gli hacktivists di Anonymous lo hanno preso di mira riuscendone a bucare i database. Sul sito italiano dell'organizzazione virale sono stati messi a disposizione alcuni documenti sensibili contenuti negli archivi. Tra questi, un’intero dossier sulle proteste No-Tav risalente all’ultimo mese e schermate del sistema mail interno della polizia con credenziali d’accesso per i sistemi riservati.

E poi indicazioni risalenti al 2007 per la concessione del permesso di soggiorno per fini sociali, circolari del 2012 che indicano su quali fattispecie criminose si possono disporre operazioni sotto copertura, sopratutto rispetto alla criminalità informatica. Il manifesto satirico

A suggello dell'"impresa" Anonymous ha pubblicato un manifesto satirico con tanto di vignetta e slogan provocatorio: “Polizia battuta e scoperta”. Nel comunicato, invece, gli attivisti prima citano la Repubblica di Platone ("Chi custodirà i custodi?") poi fanno un elenco di precise richieste e si attribuiscono il ruolo di "controllori" dei "controllori".

La rivendicazione sul blog di Anonymous Italia

L'organizzazione ha rivendicato l'intrusione nel sito sul proprio blog italiano: "Da settimane ci divertiamo a curiosare nei vostri server, nelle vostre e-mail, i vostri portali, documenti, verbali e molto altro. Siamo in possesso di una notevole mole di materiale: ad esempio documenti sui sistemi di intercettazioni, tabulati, microspie di ultima generazione, attività sotto copertura; file riguardanti i Notav; varie circolari ma anche numerose mail, alcune delle quali dimostrano la vostra disonestà (per esempio una comunicazione in cui vi viene spiegato come appropriarvi dell’arma sequestrata ad un uomo straniero senza incorrere nel reato di ricettazione). Il livello di sicurezza dei vostri sistemi, al contrario di quanto pensassimo, è davvero scadente, e noi ne approfittiamo per prenderci la nostra vendetta. Is there any problem, Officer?"

Le richieste degli attivisti

Anonymous fa rivendicazioni precise che spiega nel comunicato diffuso dopo l'attacco informatico: " Rivendichiamo a gran voce: l’introduzione del reato di tortura che prevenga il ripetersi di carneficine già note e attribuisca una pena a chi, nascosto dietro una divisa, si accanisce sulla dignità umana; la telesorveglianza continua di ogni luogo in cui le Forze dell’ordine svolgono il proprio ruolo, al fine di prevenire abusi e documentarli nel caso si verifichino. Le immagini dovranno essere disponibili pubblicamente e in tempo reale per facilitare la denuncia di torture e maltrattamenti; l’apposizione di un codice ben visibile sulle divise, al fine di identificare facilmente un agente in tenuta antisommossa; che le forze dell’ordine, almeno durante il servizio di sorveglianza dei cortei, siano disarmate".