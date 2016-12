foto LaPresse

18:00

- "Sono avvilito, disperato. Pensavo di essere assolto". Così Enzo Boschi, ex presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), commenta la condanna inflittagli per il terremoto dell'Aquila. "Mi ritengo innocente di fronte a Dio e agli uomini" è stato invece il commento di Bernardo De Bernardinis, ex vicecapo della Protezione civile, anche lui condannato per non aver adeguatamente allertato la popolazione.