Meteo, forti piogge sull'Italia da venerdì

La situazione in Europa 09:41 - Da venerdì la perturbazione numero 6 di ottobre porta forti piogge e un primo assaggio d'inverno in tutto il Paese. Oggi ancora clima mite e tempo buono nell'Italia peninsulare grazie all'alta pressione di matrice nordafricana. Qualche nuvola su bassa Calabria, Toscana e Umbria. I temporali, portati dalla perturbazione numero 5 di ottobre, continuano a disturbare le Isole maggiori e saranno particolarmente intensi in Sicilia.

Temperature in lieve calo, ma con valori pomeridiani di 3-5 gradi oltre la norma. Ancora nebbia a banchi in Val Padana, con visibilità ridotta a Sud di Milano, lungo le coste adriatiche e nelle valli del Centro. Venti deboli, con rinforzi intorno alle Isole.



ANTICIPO D’INVERNO

Da venerdì, però, questo tiepido autunno sarà solo un ricordo. La perturbazione numero 6 di ottobre, denominata Cassandra da alcune agenzie stampa, che al momento si trova tra Portogallo e Spagna, porterà piogge forti in gran parte del Centronord, Campania e Sardegna. Le precipitazioni saranno particolarmente intense tra Liguria e alta Toscana.



Le piogge insisteranno anche nella giornata di Sabato e saranno forti al Nord e nelle regioni tirreniche, soprattutto in Campania. Tornerà la neve sulle Alpi, anche sotto i 1000 metri in quelle orientali. Le temperature cominceranno a scendere al Nord.



Domenica un massa d’aria polare dal Nord Europa raggiungerà il nostro Paese e farà crollare le temperature. La colonnina di mercurio scenderà anche di 10-15 gradi rispetto ai valori attuali. Ancora maltempo al Centrosud, con neve sull’Appennino centrale e, al mattino, a quote collinari (300/500 m) in Emilia Romagna.



VENTI GELIDI

Il freddo sarà accentuato dalla presenza di forti venti settentrionali: soffierà la Bora su alto Adriatico con raffiche anche fino a 60/70 km/h e la Tramontana in Liguria con raffiche fino a 50-60 km/h. Lo sbalzo termico sarà davvero notevole anche perché veniamo da una lunga fase di temperature sopra la norma per la stagione e in poche ore ci ritroveremo con temperature massime sotto la norma e più vicine ai valori invernali.



Vediamo alcuni esempi (temperature massime): a Milano passeremo dai 22°C di questi giorni agli 11°C di domenica, a Bolzano dai 22°C agli 8°C di domenica, a Bologna da 22°C attuali a 9°C di domenica, Firenze dai 25°C di questi giorni ai 12°C di domenica, a Roma dai 27°C attuali ai 17°C di domenica.