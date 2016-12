Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma a quanto si è potuto ricostruire, il fatto è accaduto verso le 23.30. La vittima si trovava insieme al suo cane guida quasi al centro della strada e non sul marciapiede. L'uomo viveva nelle vicinanze, nella frazione di Gad, e a quell'ora aveva l'abitudine di portare fuori la spazzatura e di far passeggiare il cane. Per la famiglia della vittima è stato approntato un supporto psicologico: la vedova di Polin è infatti disabile e il loro figlio cieco.



La donna che ha provocato l'incidente è stata denunciata per omicidio colposo quale atto dovuto. "La signora - ha dichiarato il suo legale, l'avvocato Roberto Castelli - ha riferito di non essersi accorta assolutamente della presenza dell'uomo e del suo cane. Si è immediatamente attivata per prestare soccorso. E' tuttora sconvolta - ha aggiunto - ed è vicina alla famiglia della vittima, poiché alcuni anni fa, in Liguria, perse un fratello investito da un pirata della strada ubriaco".

La responsabilità dell'incidente forse è da attribuire al cane guida, un pastore tedesco che è morto sul colpo. Il fedele accompagnatore di Polin ha probabilmente perso l'orientamento perché attratto dalla presenza in zona di animali selvatici come caprioli e volpi, e avrebbe così portando la vittima fuori dal centro paese, in una zona poco illuminata e al centro strada.

Sull'asfalto ci sono i segni della frenata, circa 6-7 metri, e pare che l'auto viaggiasse intorno ai 60-70 chilometri orari. La donna alla guida si è subito fermata e ha prestato soccorso alle due vittime dell'incidente.