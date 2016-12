foto Meteo.it Correlati Bel tempo tutto il giorno

Meteo 10:39 - L’alta pressione nord-africana regalerà una domenica all’insegna del bel tempo e un clima decisamente mite in gran parte del Paese. A inizio della prossima settimana la perturbazione numero 5 di ottobre, che attualmente si trova sulla Spagna occidentale, si avvicinerà al nostro Paese portando un po’ di piogge sulle Isole maggiori, specie in Sardegna, e solo un po’ di nubi sul versante occidentale della Penisola. Ancora nebbie in Valpadana e sull’alto-medio Adriatico. - L’alta pressione nord-africana regalerà una domenica all’insegna del bel tempo e un clima decisamente mite in gran parte del Paese. A inizio della prossima settimana la perturbazione numero 5 di ottobre, che attualmente si trova sulla Spagna occidentale, si avvicinerà al nostro Paese portando un po’ di piogge sulle Isole maggiori, specie in Sardegna, e solo un po’ di nubi sul versante occidentale della Penisola. Ancora nebbie in Valpadana e sull’alto-medio Adriatico.

Oggi domenica cielo a tratti nuvoloso in Sardegna dove non si esclude qualche isolata goccia di pioggia; parliamo comunque di fenomeni poco significativi. Un po’ di nuvole transiteranno anche nell’estremo Nordovest, in Toscana e alto Lazio. Nel resto del Paese tempo stabile, ma con la presenza questa mattina e nella prossima notte di nebbie nella parte centro-orientale della pianura padana e lungo l’Adriatico.



Temperature di nuovo oltre la norma con valori fino a 25-29 gradi al Centrosud.



Venti di Scirocco in graduale attenuazione sui mari di ponente.



Questa Mattina le temperature minime sono rimaste sotto i 10 gradi in molte località. In particolare si sono registrati 7 gradi ad Aosta Trento e L’Aquila e 6 gradi Bolzano. Le massime, invece, saranno ancora sopra le medie stagionali. Oggi previsti 21 gradi a Milano e Torino, 25 gradi a Roma, 26 gradi a Firenze, 27 gradi a Perugia e Palermo, 29 gradi a Sassari.



PERTURBAZIONE NUMERO 5 DEL MESE DI OTTOBRE



Un'intensa perturbazione dal Nord Africa si è spostata sulla Spagna orientale con accumuli significativi in alcune zone, soprattutto vicino ai Pirenei, e un alto rischio di esondazioni. La perturbazione numero 5 del mese di ottobre è un mini vortice che si staccherà proprio da questa perturbazione. Arriverà sull’Italia molto più attenuata e andrà a interessare soprattutto le Isole maggiori tra lunedì e martedì.



METEO CALCIO: LE PREVISIONI AGGIORNATE PER TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A



DOMENICA 21 OTTOBRE



-ORE 12:30 CAGLIARI-BOLOGNA. A Cagliari cielo nuvoloso e 25 gradi.



- ORE 15:00



ATALANTA-SIENA. A Bergamo cielo poco nuvoloso e temperatura di 22 gradi.



CHIEVO-FIORENTINA. A Verona cielo poco nuvoloso e temperatura di 20 gradi.



INTER-CATANIA. A Milano cielo poco nuvoloso e temperatura di 21 gradi.



PALERMO-TORINO. A Palermo cielo sereno e temperatura di 26 gradi.



PARMA-SAMPDORIA. A Parma cielo poco nuvoloso e temperatura di 20 gradi.



UDINESE-PESCARA. A Udine cielo poco nuvolo e temperatura di 18 gradi.



-ORE 20:45



GENOA-ROMA. A Genova 20 gradi e cielo poco nuvoloso