Meteo, bel tempo nel fine settimana

foto Meteo.it Correlati Infografica 11:37 - Fine settimana con tempo bello e temperature decisamente miti in gran parte del Paese grazie alla presenza dell’alta pressione che però favorirà anche la formazione di qualche nebbia nelle ore notturne e del primo mattino. A inizio della prossima settimana arriverà la perturbazione numero 5 del mese di ottobre che porterà un aumento delle nuvole, comunque con poche piogge, sul versante occidentale del Paese. - Fine settimana con tempo bello e temperature decisamente miti in gran parte del Paese grazie alla presenza dell’alta pressione che però favorirà anche la formazione di qualche nebbia nelle ore notturne e del primo mattino. A inizio della prossima settimana arriverà la perturbazione numero 5 del mese di ottobre che porterà un aumento delle nuvole, comunque con poche piogge, sul versante occidentale del Paese.

Quindi oggi cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulla Sardegna, con qualche debole pioggia sulla parte meridionale dell’Isola; prevalenza di tempo bello nel resto del Paese, con appena qualche nuvola innocua in più al Nordovest e Sicilia. Nel corso del mattino qualche nebbia in dissolvimento in Pianura Padana e valli del Centro.



Temperature oltre la media: in particolare massime al di sopra di 20 gradi in quasi tutto il Centrosud con punte fino a 27-28 gradi nelle Isole. Ventoso per Scirocco sulla Sardegna con raffiche fino a 50-60 km/h.



Domenica cielo nuvoloso e qualche piovasco sulla Sardegna. Alternanza di sole e nuvole al Nordovest, Toscana e Lazio, comunque senza piogge; prevalenza di cielo sereno nel resto d’Italia. Al mattino qualche nebbia in Pianura Padana (più fitta tra Lombardia e Veneto) e valli del Centro. Temperature in ulteriore leggero aumento.



L’anticiclone nordafricano mantiene in tutta Italia le temperature sopra le medie. Le regioni più calde sono le Isole e quelle del versante tirrenico con valori che superano i 25 °C e punte di 27-28 °C. Tra le città più calde oggi Roma, Firenze, Lamezia e Reggio Calabria con temperatura prevista di 25 °C, Napoli con 26 °C, Trapani e Palermo con 27 °C, Alghero con 28 °C e Sassari che dovrebbe raggiungere i 29 °C.



Dopo una fase piuttosto lunga di temperature sopra le medie, da metà della prossima settimana ci sarà una graduale discesa delle temperature che poi a fine mese torneranno nelle medie stagionali. In questi giorni le massime sono al di sopra delle medie di 4/6 gradi. Le minime sono invece più vicine alla norma del periodo. Il clima continua a essere mite da nord a sud. Sulle Alpi le giornate saranno particolarmente soleggiate tanto che si scioglierà anche la neve portata dalla perturbazione numero 4.