Malasanità, 107 indagati all'Umberto I di Roma

- La ricoverano per un aneurisma, passa 10 operazioni ma poi muore per un'infezione a 48 anni. Conseguenza: sono più di 100 gli indagati all'ospedale Policlinico "Umberto I" di Roma. Medici, infermieri e personale sanitario gli indagati nella maxi inchiesta che riporta la sanità romana sulle pagine di cronaca.

La famiglia della vittima, la 48enne, ha chiesto che si faccia chiarezza su quanto accaduto nel nosocomio universitario. Così la denuncia è arrivata tra le mani del pubblico ministero Michele Nardi, che ha già fatto effettuare l’autopsia sul cadavere, e ha disposto una perizia per verificare eventuali responsabilità. E mentre si attendono i risultati degli accertamenti, che saranno disponibili tra 60 giorni, 107 nomi sono stati scritti sul registro degli indagati.

La donna ricoverata per un aneurisma era stata trasferita il 2 agosto nel reparto di terapia intensiva, per poi essere spostata in un altro reparto otto giorni dopo. Gli esami post-intervento avevano evidenziato che la donna era positiva al batterio delle klebsiella e per questo era stata sottoposta a terapia antibiotica. La situazione clinica sembrava essere sotto controllo, fino al 13 settembre quando viene nuovamente trasferita in terapia intensiva per una vasta infezione. I medici effettuano una serie di interventi poi, il 7 ottobre, il triste epilogo.