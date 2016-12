Maledizione "Gomorra", comparsa del film arrestata: con la compagna chiedeva pizzo

foto Ufficio stampa 12:05 - Con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso sono finiti in carcere Anna Iannone, 40 anni, e il convivente di 47 anni, Marcello D'Angelo, ritenuti affiliati alla fazione dei Casalesi che fa capo alla famiglia "Venosa". I due estorcevano somme di denaro a titolo di affitto agli inquilini del complesso residenziale "Parco Saraceno" di Pinetamare di Castelvolturno, set del film "Gomorra", al quale D'Angelo aveva partecipato come comparsa. - Con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso sono finiti in carcere Anna Iannone, 40 anni, e il convivente di 47 anni, Marcello D'Angelo, ritenuti affiliati alla fazione dei Casalesi che fa capo alla famiglia "Venosa". I due estorcevano somme di denaro a titolo di affitto agli inquilini del complesso residenziale "Parco Saraceno" di Pinetamare di Castelvolturno, set del film "Gomorra", al quale D'Angelo aveva partecipato come comparsa.

D'Angelo e Iannone erano legati alla cosca soprannominata dei "Cocchieri", e in particolare a Giovanni, anche lui attore del film di Matteo Garrone.



Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due estorcevano agli inquilini (sia regolari che abusivi), cittadini italiani ma anche extracomunitari non in regola, somme che variavano tra i 300 e i 500 euro. Il parco si trova nel Villaggio Coppola, realizzato dall'omonima famiglia circa 30 anni fa per i soldati americani di stanza alla base Nato e abbandonato al degrado da oltre due decenni.