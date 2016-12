Gdf, boom di segnalazioni su violazioni fiscali

foto Ansa 09:32 - Nei primi nove mesi dell'anno l'incremento delle segnalazioni sulle violazioni fiscali, dalla mancata emissione dello scontrino ai lavoratori in nero e alle frodi, arrivate alla Guardia di Finanza è cresciuto del 228%, rispetto allo stesso periodo del 2011. Aumenta anche il numero complessivo delle chiamate al 117 che tocca quota 50mila chiamate, con un incremento del 97%. - Nei primi nove mesi dell'anno l'incremento delle segnalazioni sulle violazioni fiscali, dalla mancata emissione dello scontrino ai lavoratori in nero e alle frodi, arrivate alla Guardia di Finanza è cresciuto del 228%, rispetto allo stesso periodo del 2011. Aumenta anche il numero complessivo delle chiamate al 117 che tocca quota 50mila chiamate, con un incremento del 97%.

In crescita anche le denunce di illeciti in altri settori oltre a quello fiscale. L'incremento maggiore riguarda le segnalazioni sui distributori di carburante e, più in generale, i prodotti energetici (+152%), ma anche giochi, scommesse, lotterie, monopoli (+73%) e sostanze stupefacenti (+24%).



Il boom delle chiamate al 117 era stato registrato sin dai primi mesi dell'anno, ma i dati di medio periodo confermano ora l'assestamento del trend positivo. "L'aumento delle segnalazioni, sintomatico della crescente partecipazione alla lotta all'illegalità economico-finanziaria, ha determinato anche il potenziamento del 117 con iniziative rivolte al web - spiegano gli uomini delle Fiamme Gialle-: sono, infatti, on line nuovi modelli per le segnalazioni che chiunque può agevolmente compilare, stampare e presentare ai reparti territoriali".