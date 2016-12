foto Meteo.it Correlati Meteo: le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 11:30 - Ci aspetta un fine settimana di tempo mite, quasi estivo al Sud e nelle Isole, con temperature pomeridiane sopra la norma anche nel resto d'Italia, in particolare su zone alpine, Toscana e Lazio. Tutto merito dell'alta pressione nordafricana che occupa il Mediterraneo, ma che si allunga fino alla Polonia. L’umidità nei bassi strati però dà luogo a nubi basse e ai primi banchi di nebbia in Pianura Padana e sul medio-alto versante adriatico. - Ci aspetta un fine settimana di tempo mite, quasi estivo al Sud e nelle Isole, con temperature pomeridiane sopra la norma anche nel resto d'Italia, in particolare su zone alpine, Toscana e Lazio. Tutto merito dell'alta pressione nordafricana che occupa il Mediterraneo, ma che si allunga fino alla Polonia. L’umidità nei bassi strati però dà luogo a nubi basse e ai primi banchi di nebbia in Pianura Padana e sul medio-alto versante adriatico.

Oggi bel tempo su Alpi, Centrosud e Sicilia; più nuvole in Pianura Padana, Romagna, Marche e Sardegna, che saranno più compatte al mattino, con qualche banco di nebbia in Veneto ed Emilia; nel pomeriggio tendenza a schiarite anche in Piemonte, Lombardia e Triveneto. Nella notte rischio di banchi di nebbia in Veneto, Emilia Romagna e valli del Centro (Umbria, alto Lazio e Toscana). Le temperature si manterranno miti, con punte di 24 gradi al Centro, 26 al Sud e intorno ai 30 gradi nel nord della Sardegna per effetto dello Scirocco.



Weekend di sole e temperature miti

Sabato poche nuvole concentrate al Nordovest e in Sardegna con qualche leggera pioggia nel Cagliaritano. Persisterà anche il rischio di banchi di nebbia o di nubi basse nelle Pianura Padano-veneta, sull’alto Adriatico e nelle valli della Toscana e dell’Umbria. Temperature sempre miti e in ulteriore lieve aumento al Nord. Toccheremo punte di 25/28 gradi sulle due Isole maggiori. Al Nord i valori saranno compresi tra i 19 e i 23 gradi. Al Centrosud le temperature massime saranno comprese tra i 20 e i 26 gradi. Scirocco ancora forte in Sardegna con raffiche fino a 50-60 chilometri orari.



Domenica situazione pressoché invariata, con prevalenza di tempo bello anche se con nuvolosità in aumento al Nordest e al Centro. Attenzione alle nebbie al mattino in Veneto ed Emilia. Temperature massime sempre molto miti per il periodo. Si attenua lo Scirocco in Sardegna.



Clima ancora mite fino all'inizio della prossima settimana

Dopo una fase piuttosto lunga di temperature sopra le medie, da metà della prossima settimana ci sarà una graduale discesa delle temperature che a fine mese torneranno nelle medie stagionali. In questi giorni siamo al di sopra delle medie di 4/6 gradi per le massime, mentre per le minime lo scarto con le medie del periodo è meno evidente.



Il clima continua a essere mite da Nord a Sud. Sulle Alpi le giornate saranno particolarmente soleggiate tanto che si scioglierà la neve portata dalla perturbazione numero 4.