17:30

- Nuovo blitz della Guardia di finanza e dei carabinieri alla Regione Lombardia: i militari si sono recati all'Assessorato al Territorio per acquisire una delibera relativa a vincoli paesaggistici e per ascoltare alcuni dirigenti. L'inchiesta è condotta dalla procura di Monza. Nel mirino degli inquirenti la modifica della destinazione d'uso di alcuni terreni, classificati inizialmente come non edificabili.