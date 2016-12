Meteo, l'autunno per il w.e. può aspettare

foto Meteo.it Correlati Ancora scampoli d'estate

La situazione in Europa 10:12 - Nelle prossime ore e per i prossimi giorni si verificherà un ulteriore affondo della saccatura nord atlantica verso la Penisola iberica e il Marocco: avremo una spinta dinamica del promontorio nordafricano fin verso il Baltico meridionale e il Sudovest della Russia. Tra le due strutture si svilupperà una risposta calda di matrice sub-tropicale che investirà tutta l’area continentale, ma soprattutto l’area mediterranea dove tra giovedì e domenica sarà di nuovo estate. Il maltempo resterà quindi confinato alle Isole britanniche, all'ovest della Francia e alla parte centro-occidentale della Penisola iberica, a causa dell’estesa perturbazione stazionaria all'interno della saccatura. - Nelle prossime ore e per i prossimi giorni si verificherà un ulteriore affondo della saccatura nord atlantica verso la Penisola iberica e il Marocco: avremo una spinta dinamica del promontorio nordafricano fin verso il Baltico meridionale e il Sudovest della Russia. Tra le due strutture si svilupperà una risposta calda di matrice sub-tropicale che investirà tutta l’area continentale, ma soprattutto l’area mediterranea dove tra giovedì e domenica sarà di nuovo estate. Il maltempo resterà quindi confinato alle Isole britanniche, all'ovest della Francia e alla parte centro-occidentale della Penisola iberica, a causa dell’estesa perturbazione stazionaria all'interno della saccatura.

L’ alta pressione nordafricana garantisce tempo stabile e temperature decisamente miti specie al Centrosud. Nuvole e nebbie continuano però a dare un po’ di fastidio nelle regioni del Nord, soprattutto in pianura. Proprio in queste zone le foschie potrebbero impedire localmente l’incremento delle temperature massime, che invece coinvolgerà tutto il resto del Paese. Oggi un po' di nuvole al Nord, Toscana e Sicilia, ma con qualche debole pioggia nel corso del mattino solo sulla Liguria; cielo in prevalenza sereno sul resto d'Italia. Qualche nebbia mattutina su Valpadana Orientale e valli del Centro. Mattinata particolarmente grigia e nebbiosa in Emilia-Romagna, dove sono comunque previste schiarite per le ore pomeridiane. Nel corso della notte deboli piogge sul versante orientale della Sardegna. Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento, piuttosto miti al Centrosud. Moderato Scirocco sulle Isole Maggiori, con raffiche di 30 km-h. Venerdì alternanza di nubi e sole al Nordovest, Emilia e Isole Maggiori, con qualche debole pioggia a inizio giornata solo sulla Sardegna; sereno o al più poco nuvoloso altrove. Al mattino qualche nebbia in dissolvimento in Valpadana e valli del Centro. Ancora un po' di freddo al primo mattino; temperature massime quasi ovunque in leggero aumento, con punte oltre 25 gradi al Centrosud e 29 gradi in Sardegna. Venti di Scirocco in ulteriore rinforzo sulla Sardegna con raffiche che potranno raggiungere anche i 50 km-h.



WEEKEND

Nel fine settimana il tempo si manterrà bello e stabile in tutto il Paese. Avremo qualche nuvola in più solo a Nordovest e in Sardegna. Le temperature saranno in ulteriore aumento al Sud, dove avremo un po’ di caldo fuori stagione e valori sopra le medie del periodo. Punte di 27 gradi al Sud e sulle Isole, 25 gradi al Centro, 22 gradi al Nord.



IL CALDO ANOMALO FINIRA' DOPO IL 24 OTTOBRE

Dopo una fase piuttosto lunga di temperature sopra le medie, dal 24 e in modo più marcato tra il 26 e il 28 ottobre potrebbe verificarsi un brusco calo termico.



L’ALTA PRESSIONE FAVORISCE L’ACCUMULO DI SMOG

Le condizioni atmosferiche, con la scarsa circolazione nei bassi strati e la presenza di nubi basse, oltre all'avvio in molte città delle caldaie per il riscaldamento domestico, favoriranno nei prossimi giorni l'accumulo delle sostanze inquinanti in molte città del Nord. Per ora il livello di Pm10 è sotto la soglia limite a Milano, dove ieri ha toccato i 35 µg/m³.



CALDO SULLE ALPI CON 7/8 GRADI IN PIU’ RISPETTO ALLE MEDIE

Sul Paese valori in generale sopra la norma anche di 4/5 gradi, con punte di 7/8 gradi sulle Alpi. Nelle zone montuose del Nord, non essendoci l’inversione termica, le anomalie saranno più marcate e la neve caduta scorsi giorni si scioglierà in fretta. Si tratta di un altro duro colpo per i nostri ghiacciai già provati dall’estate rovente appena trascorsa e in forte sofferenza. Lo zero termico verrà infatti raggiunto a 4000 metri, una quota molto alta rispetto alla norma del periodo.



CALDO ANOMALO IN SUDAMERICA

Ondata di caldo eccezionale in Sudamerica. Superati i 40 gradi in Colombia, Bolivia e Argentina.