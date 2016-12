Sallusti:"Politici cialtroni, vengano a prendermi"

Il giornalista ha poi aggiunto:" Io chiedo a questo punto alla Procura di trasmettermi l'ordine di carcerazione che non ho ancora ricevuto. Vorrei capire chi si prende la responsabilita' di tenere questo ordine nel cassetto. Voglio che cessi questo trattamento anormale, evidentemente non mi hanno mandato l'ordine perche' non hanno il coraggio di renderlo esecutivo essendosi resi conto dell'errore che hanno fatto. Si vergognano." Sulla richiesta di affidamento ai servizi sociali Sallusti ha poi precisato: ''io non chiedero' nulla. Non ho nessuna intenzione di restare appeso a questi politici ipocriti e codardi che non sono in grado di decidere nulla".

D'Ambrosio:"Sallusti adesso non va in galera neanche se bussa al portone di San Vittore"

Sulla questione il senatore del Pd Gerardo D'Ambrosio, al termine della riunione della commissione Giustizia al Senato, che ha deciso il passaggio in aula per il ddl diffamazione, ha dichiarato: " Sallusti adesso non va in galera neanche se bussa al portone di San Vittore. Se, come lui dice, l'ordine di carcerazione non e' stato ancora notificato, allora vuol dire che il termine di trenta giorni per la richiesta dell'affidamento ai servizi sociali deve ancora cominciare a decorrere, perche' parte non dalla pronuncia della Corte, ma dalla notifica. C'e' quindi tutto il tempo di approvare la legge prima che lui vada in galera". D'ambrosio ha poi aggiunto:" Questa e' una materia troppo complessa per essere decisa in tempi brevi in commissione, per questo abbiamo ritenuto necessario un passaggio dall'Aula. In ogni modo Sallusti ha la possibilita' di chiedere l'affidamento ai servizi sociali e di attendere poi la decisione dopo sei mesi o di chiedere gli arresti domiciliari. Poi se vuole andare in galera e' libero di farlo, ma ripeto, al momento non ci sono le condizioni perche' questo accada"