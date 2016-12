foto Da video Correlati McDonald's sfrattato dal centro a Milano<BR>Migliaia in coda per l'ultimo pasto gratuito

Milano, chiude Mc Donald's: l'assalto ai panini gratis 00:15 - C'e' l'anziano banchiere che scendeva qui a pranzo tutti i giorni. C'è la 70enne "dispiaciuta che vi caccino". Ci sono i ragazzi, tantissimi, che qui sono cresciuti o che ci stavano crescendo. Ci sono quelli che confessano di aver bigiato per l'occasione. Ci sono soprattutto quelli che hanno fatto oltre un'ora di coda e che alla fine, hamburger e patatine alla mano, giurano che "ne valeva la pena". - C'e' l'anziano banchiere che scendeva qui a pranzo tutti i giorni. C'è la 70enne "dispiaciuta che vi caccino". Ci sono i ragazzi, tantissimi, che qui sono cresciuti o che ci stavano crescendo. Ci sono quelli che confessano di aver bigiato per l'occasione. Ci sono soprattutto quelli che hanno fatto oltre un'ora di coda e che alla fine, hamburger e patatine alla mano, giurano che "ne valeva la pena".

C'è, insomma, il popolo di McDonald's, accorso in Galleria Vittorio Emanuele in risposta all'invito dell'amato fast food a "celebrare" insieme 20 anni di attività nel giorno della chiusura, dell'ultimo pasto, offerto gratis.



L'appuntamento era per le 13, le circostanze l'hanno fatto anticipare alle 12.30. Circostanze che si chiamano grande affluenza, coda lunga all'inverosimile per tutto il braccio principale della Galleria, fino a spuntare laggiù, all'ombra del Duomo. Si aspetta con pazienza, c'è tempo fino alle 15 per raccontare di esserci stati in Galleria, quando in Galleria c'era McDonald's e quando organizzo' questo grande 'pasto sociale'.



A tutti, il menù semplice dell'offerta, quello più rappresentativo: un hamburger, una bibita, un piccolo cartoccio di patatine fritte. Si arriva alla cassa e si agguanta, si mangia e si va. Magari lasciando un saluto scritto su una parete divenuta per l'occasione '16 ottobre - the end', una sorta di libro delle memorie e qui, i 'grazie' si sprecano ("Per la cortesia", scrive qualcuno; "per i sorrisi", aggiunge un altro, "per tutto il mangiare che hai dato a noi ragazzi", firmano in tre). C'è chi ricorda vecchie "emozioni" perché tra questi tavoli è andato in scena "il primo appuntamento". C'è chi confessa che era "come a casa mia" e chi i ringraziamenti li fa siglare dal 'diretto interessato': "Grazie di tutto - si legge -. Il mio stomaco".



Chiesti 24 milioni di danni

L'azienda però ha chiesto al Comune per la chiusura 24 milioni di euro. A tanto sono stati quantificati, infatti, i danni allo storico locale.