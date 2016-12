foto LaPresse

- Un uomo è morto investito sui binari da un treno tra Terni e Giuncano. Si tratta di un giovane probabilmente originario dell'Est europeo. Sulle cause di quanto è successo sono in corso accertamenti da parte della polizia ferroviaria che sta valutando varie ipotesi. Sulla zona in quel momento pioveva intensamente e il corpo è stato trascinato per 200-300 metri. Oltre alla Polfer, sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118.