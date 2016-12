Aveva ingerito carbonato, dimessa nuotatrice

foto LaPresse Correlati Sfida con le amiche, nuotatrice 14enne in coma<br>Gara a chi mangiava più bicarbonato 13:44 - Ha lasciato questa mattina l'ospedale di Siracusa, Eleonora, la giovane nuotatrice romana che l'8 settembre scorso, era entrata in coma dopo aver ingerito una massiccia dose di bicarbonato prima di una gara tra amiche. Eleonora, quasi 14 anni, adesso sta bene, e' uscita dal coma 15 giorni fa e ora sarà trasferita a Roma in un istituto di neuroriabilitazione. "Sono stati 38 giorni di incubo: solo chi è genitore può capire. La vita ci ha messo alla prova. Torneremo a Siracusa in vacanza" ha detto Valeria, la mamma della ragazzina che ha ringraziato lo staff medico dell'ospedale siciliano. - Ha lasciato questa mattina l'ospedale di Siracusa, Eleonora, la giovane nuotatrice romana che l'8 settembre scorso, era entrata in coma dopo aver ingerito una massiccia dose di bicarbonato prima di una gara tra amiche. Eleonora, quasi 14 anni, adesso sta bene, e' uscita dal coma 15 giorni fa e ora sarà trasferita a Roma in un istituto di neuroriabilitazione. "Sono stati 38 giorni di incubo: solo chi è genitore può capire. La vita ci ha messo alla prova. Torneremo a Siracusa in vacanza" ha detto Valeria, la mamma della ragazzina che ha ringraziato lo staff medico dell'ospedale siciliano.

Eleonora si trovava infatti sull'isola per uno stage di preparazione alla stagione agonistica insieme alla sua squadra di nuoto. L'ultima sera, per una sfida tra compagne aveva ingerito una grande quantità di bicarbonato: subito il ricovero in ospedale ad Avola, poi ha subito due interventi chirurgici alla Clinica Villa Azzurra di Siracusa e infine è stata trasferita nel reparto di rianimazione dell'ospedale Umberto I. "Non ci sono parole per esprimere quello che uno sente dentro!, ha detto il papà di Eleonora che in ambulanza ha raggiunto l'ospedale di Ciampino per il rientro a casa, "Mi basta vedere gli occhi di mia figlia". Soddisfatto anche il direttore sanitario dell'Asp 8, Anselmo Madeddu:"Le condizioni di Eleonora erano gravissime; ora le prospettive sono ottime. Pensiamo che la ragazzina possa recuperare le normali funzioni appena finirà il percorso che sta intraprendendo nel centro di riabilitazione neurologico".